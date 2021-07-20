Тула, 20 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Дополнительно 300 млн рублей будет направлено на ремонт дорог в Туле, решение принято губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, об этом стало известно 20 июля на оперативном совещании, которое провёл губернатор.

Tularegion.ru Алексей Дюмин

Средства выделены региону из резервного фонда Правительства Российской Федерации. За решение о распределении средств на областной центр губернатора поблагодарил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. Он сообщил, что деньги будут направлены на ремонт улиц с наиболее изношенным покрытием. Среди них пр. Ленина, ул. Советская, ул. Л. Толстого, ул. М. Тореза. Всего планируется отремонтировать 21 объект протяженностью более 20 км.

«Все обозначенные работы должны быть выполнены в полном соответствии со всеми требованиями к качеству дорожного покрытия», — сказал на совещании Алексей Дюмин.

Глава региона в ходе совещания также дал поручение организовать работу по ремонту трамвайных путей на улице Советской — на эти цели также будут изыскиваться дополнительные средства.