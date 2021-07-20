Лос-Анджелес, США, 20 июля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Южноафриканский кинорежиссёр Нил Бломкамп («Район №9», «Робот по имени Чаппи») присоединился к студии Gunzilla Games для создания крупнобюджетной многопользовательской игры. Об этом 20 июля сообщает издание IGN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Бломкамп отметил, что его опыт работы в киноиндустрии поможет студии в создании их первого хита. Однако режиссёр также признался, что до этого он никогда не участвовал в разработке видеоигр.

Напомним, что студия Gunzilla Games была основана в 2020 году и пока не выпустила ни одной игры. Её офисы располагаются в США, Германии и на Украине.