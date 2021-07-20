Москва, 20 июля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Российские производители продуктов питания будут использовать все менее качественное сырье и удешевлять стоимость упаковки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, отвечая на вопрос о том, каким будет предстоящее подорожание продуктов питания.

Уолтер Лэнгли. Еда бедняка. 1891

«Прогноз в 5−7 процентов, наверное, ближе всего к истине, — сказал Чеглов. — Больший рост будет толчком к социальному взрыву. Социально значимые товары правительство попытается защитить субсидиями для производителей, но уже понятно, что этого не получится сделать в отношении всех товарных позиций. Поэтому, скорее всего, дотировать будут избирательно, и производители продолжат использовать менее качественное сырье, менять рецептуры, удешевлять упаковку и «оптимизировать» вес продукта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские сетевые магазины уменьшили количество промотоваров.