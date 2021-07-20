Варшава, 20 июля, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Советник президента Польши по вопросам экологии Павел Салек 20 июля на своей странице в Facebook сообщил, что Варшава нуждается в переговорах с Брюсселем по поводу новой климатической политики ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Павел Салек отметил, что новая климатическая политика ЕС предусматривает ускоренный отказ от вредных для экологии источников энергии, и для Польши цена этой политики будет очень велика.

«Нельзя позволить, чтобы ее платили рядовые граждане. Польша сильно зависит от угольной энергетики, и мы и так делаем очень большие шаги к ее ограничению и переходу на более безопасные источники», — заявил политик.

«Кроме того, традиционное дизельное топливо будет облагаться таким высоким налогом, что будет невыгодно его производить. Использование так называемой зеленой энергии — это отлично, но здесь необходимо равновесие. Не может быть натиска на рядовых граждан Евросоюза, в том числе Польши, потому что это будут для них большие расходы. Поэтому нам надо обсудить все эти вопросы с представителями Еврокомиссии», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия представила основы новой климатической политики. План Fit for 55 предусматривает, что до 2030 года Евросоюз сократит выброс тепловых газов на 55% по сравнению с 1990 годом.