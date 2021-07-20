Москва, 20 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В случае военного наступления Украины на ДНР и ЛНР не исключено, что в регионе вспыхнет геноцид. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

President.gov.ua Поездка Владимира Зеленского в Донбасс

«В таком случае не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида. К сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия. И, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может», — сказал Козак.

По его словам, случае если на территории Донбасса «будут «править бал» те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева», это станет трагедией: «Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Именно в этом контексте следует понимать мои апрельские заявления».