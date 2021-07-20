Ярославль, 20 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Дзержинском районном суде Ярославля 20 июля началось рассмотрение иска управления Министерства внутренних дел по Ярославской области к организатору несанкционированного митинга 23 января Елене Лекиашвили. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция на несанкционированном митинге

Как ранее сообщало ИА REGNUM УМВД по Ярославской области намерено было взыскать с Лекиашвили около полумиллиона рублей за работу полицейских подразделений в выходной день. По словам ответчика на первом судебном заседании сумма иска была скорректирована и уменьшена до 290 тысяч рублей. Следующее заседание суда состоится 28 июля.