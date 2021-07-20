Париж, 20 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. 28-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба является трансферной целью многих топ-клубов. На данный момент ближе всех к подписанию хавбэка «Пари Сен-Жермен», проводящий этим летом очень сильную трансферную кампанию. «Манкунианцы» готовы отпустить француза в «ПСЖ» за 50 миллионов евро. Об этом 20 июля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Manutd.com Поль Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» не против продать Погба в это летнее трансферное окно, так как соглашение дорогостоящего футболиста с клубом рассчитано до конца следующего сезона, а перспектив в продлении контракта не ощущается.

Этим летом «Пари Сен-Жермен» уже пополнили хавбэк «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум (свободный агент), защитник «Реала» Серхио Рамос (свободный агент), вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма (свободный агент) и фланговый атакующий защитник «Интера» Ашраф Хакими (сумма трансфера — 60 миллионов евро). На данный момент руководство французского клуба работает над трансфером флангового защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

В прошедшем сезоне Поль Погба принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Франции Погба сыграл во всех четырех матчах на Чемпионате Европы 2020, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Манчестер Юнайтед» подписал Поля Погба 9 августа 2016 года. Сумма трансфера француза из «Ювентуса» составила 105 миллионов евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает полузащитника в 60 миллионов евро.