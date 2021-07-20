Варшава, , 16:42 — REGNUM 19 июля в формате онлайн прошли переговоры депутатов парламентов стран ЕС, возглавляющих комитеты по делам европейской интеграции. В рамках мероприятия представитель польского парламента Кацпер Плажиньский заявил, что Варшава полностью поддерживает курс Словении, председательствующей в ЕС, на присоединение к организации стран Западных Балкан. Об этом сообщает Polskie Radio.

Флаг ЕС Nicolas Raymond

«Одним из приоритетов председательства Словении должен стать вопрос о расширении ЕС за счет государств Западных Балкан — в первую очередь Албании, Северной Македонии, Сербии, Черногории. Мы полностью поддерживает это стремление», — заявил Плажиньский.

Политик также отметил, что «если не интегрировать эти страны в ЕС, это станет поводом для увеличения влияния России в регионе, особенно в Сербии».

Председательство Словении в Евросоюзе продлится до 31 декабря текущего года.