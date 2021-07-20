Белгород, 20 июля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Приёмку школ к новому учебному году начали 20 июля в Белгородской области. По словам врио губернатора Вячеслава Гладкова, в первую очередь специалисты будут обращать внимание на безопасность, власти выработают системное решение по безопасности во всех образовательных учреждениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Руководитель области подчеркнул, что необходимо обращать внимание не только на ограничение входа посетителям на территории школ или детских садов, но и на технические средства защиты учреждений.

«Все мы помним трагический случай в Казани. Там сработала система оповещения, по которой каждый класс узнал, что произошло, и были заблокированы двери. Мы просто обязаны работать на опережение и создать безопасные условия для наших детей. Будем продвигать системное решение по безопасности во всех образовательных учреждениях Белгородской области. Я переживаю за то, что мы — приграничный регион, у нас три больших города. Наши школы стоят прямо в приграничной зоне. Будем выделять средства, чтобы, в первую очередь, комплексно решить вопрос безопасности в Белгороде, Губкине, Старом Осколе и приграничных территориях. Своё видение прокуратура нам представила. Нарушений достаточно много и мы должны реагировать», — написал врио губернатора на своей странице в социальной сети.

Предложения по обеспечению безопасности детей поручено проработать руководителю Совета безопасности области Олегу Мантулину.

До 9 августа в Белгородской области предстоит проверить порядка 600 школ и около 500 детских садов.