Минск, 20 июля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Белоруссии достаточно юристов-международников для обеспечения сбыта белорусских товаров за рубежом, а предприятия вместе с посольствами должны «сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений». Об этом 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии заявил Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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В ходе совещания он признал влияние западных санкций на поставки комплектующих в Белоруссию. В качестве примера решения проблемы руководитель постсоветской республики привёл «Минский автомобильный завод», который совместно с китайскими партнёрами задолго до введения санкций организовал в КБИП «Великий камень» под Минском производство двигателей.

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«В целях защиты своих предприятий мы должны активнее использовать механизмы международных организаций. Все, кто вознамерится аннулировать результаты тендеров, отменить контракты на закупку отечественной продукции за рубежом, должны четко понимать, что это им просто так с рук не сойдет. Нужно активнее создавать прецеденты, нарабатывать практику защиты экономических интересов», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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