Вашингтон, 20 июля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Популярная многопользовательская игра Among Us станет временно бесплатной на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 20 июля сообщает «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

Игра пробудет бесплатной с 21 по 28 июля 2021 года. В рамках проведения акции Among Us можно будет купить со скидкой в 30%.

Напомним, что Among Us — это игра, в которой команда космонавтов пытается вычислить предателя на корабле. Её правила вдохновлены психологической командной игрой «Мафия».