Москва, 20 июля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Позиция президента Украины Владимира Зеленского в ряде моментов стала со временем хуже, нежели подходы его предшественника Петра Порошенко. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Я не знаком в деталях с линией, которую проводила предыдущая администрация. Но, как отмечают мои коллеги, которые участвовали в переговорном процессе того периода, сегодня позиция Зеленского ничем не отличается от позиции Украины времен Порошенко. По некоторым аспектам «новые» подходы стали даже хуже», — сказал Козак.

По его словам, позиция команды предыдущего украинского лидера «не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского «стреляет себе в ногу», умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что «Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта».

Козак также напомнил о позиции Зеленского, который заявлял о том, что «соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России».