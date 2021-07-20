Минск, 20 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. «Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приемам. Это надо, но это самое последнее в списке. Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия», — заявил 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии Александр Лукашенко.

(сс) Homoatrox МИД Белоруссии

Он призвал сотрудников МИД Белоруссии «не идти по пути морального разложения и деградации», но приложить все силы для сбыта белорусской продукции за рубежом, а также выполнить важную гуманитарную миссию.«Всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить. Пришла пора сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов. В отличие от них, мы — потомки великих победителей, которые вернули мир народам Европы, спасли от уничтожения не одно поколение, — распорядился Лукашенко. — Страны и народы Европы нас должны благодарить за то, что сделало предыдущее поколение, а не душить нас санкциями».

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Лукашенко приказал сотрудникам МИД Белоруссии ежедневно выступать в СМИ и в социальных сетях, подчеркнув: «Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел — жалкие выкрики, шантаж и реваншизм».