Киев, 20 июля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. На Украине в настоящий момент один официально трудоустроенный человек фактически содержит двух, которые по каким-либо причинам не работают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом заявил 20 июля первый вице-премьер — министр экономики страны Алексей Любченко рассказал во время форума, посвященного трудовым ресурсам.

Любченко отметил, что согласно официально данным, 11,3 млн граждан Украины получили официальную заработную плату в прошлом году. Вместе с тем почти 11 млн не получили никакого дохода, а кроме того, в стране есть более 11 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от граждан, которые легально работают.

«То есть… мы имеем за счет одного официально работающего содержание двух неработающих. И все эти категории одинаково пользуются общественными благами медициной, образованием, инфраструктурой, субсидиями, льготами», — заявил вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что страна не сможет выплачивать пенсии украинцам через 15 лет, поскольку количество работоспособного населения резко уменьшается. Власти в Киеве утверждают, что разработали пенсионную реформу, чтобы избежать такого сценария событий.