Москва, , 16:36 — REGNUM В первые месяцы президентства Владимира Зеленского на Украине Кремль получал предложения об урегулировании конфликта в Донбассе и о восстановлении добрососедских отношений. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Вы правы, с приходом к власти Зеленского у многих были надежды на скорейшее урегулирование конфликта и наступление прочного мира на Украине. Накануне второго тура выборов и в первые месяцы после вступления в должность мы получали от действующей сегодня команды Зеленского инициативы и предложения об урегулировании конфликта, а также о восстановлении добрососедских отношений с Россией. Мы потратили немало времени и сил для того, чтобы помочь реализовать эти инициативы», — сказал Козак.

По его словам, к концу 2019-го — началу 2020 года позиция избранного украинского лидера «эволюционировала до прямо противоположной»: «Представляется, что переломным стал март 2020 года, когда официальный Киев не смог противостоять обструкции радикальных сил относительно достигнутых договоренностей, которые создавали условия для реализации Минских соглашений и итоговых рекомендаций Парижского саммита «нормандского формата» от 9 декабря 2019 года».

Козак также напомнил, что в тот период Германия и Франция «оставили Зеленского без какой-либо политической поддержки и отказались участвовать в реализации достигнутых договоренностей».