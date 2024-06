Вашингтон, 20 июля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Microsoft представила игры, которые в ближайшие дни станут частью сервиса Xbox Game Pass. Полный список был опубликован на официальном сайте компании 20 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

Всего в Game Pass добавят 11 игр: Cris Tales, Atomicrops, Raji: An Ancient Epic, Last Stop, Blinx: The Time Sweepers, Crimson Skies, Microsoft Flight Simulator, Lethal League Blaze, Omno, Project Wingman и The Ascent. Все они появятся в сервисе до 29 июля 2021 года.

Напомним, что Xbox Game Pass — это сервис подписки для консолей семейства Xbox и компьютеров с операционной системой Windows. Он позволяет геймерам получать доступ к масштабной библиотеке видеоигр.