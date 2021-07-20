Минск, , 16:35 — REGNUM Бизнесмены из стран, применяющих к Белоруссии санкции, активно призывают своих политиков отказаться от ограничений белорусского экспорта. Об этом 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии заявил Александр Лукашенко.

По его словам, сотрудники МИД Белоруссии несут аналогичную военной службу и «сражаются в окружении». Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко поинтересовался, отрабатывает ли министерство Владимира Макея деньги на своё содержание, и отметил, что «вопрос внешнеэкономической деятельности МИД, а точнее экспорта белорусской продукции, — приоритет из приоритетов».

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«Как и прежде, для нас задачей номер один остается внешняя торговля. Мы небольшая, открытая страна с экспортно ориентированной экономикой. Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию — решим вопрос с санкциями. Мы своей работой должны сделать их неэффективными, незаметными для граждан, — распорядился Лукашенко. — Мы должны и на этом поле, как на улице в августе — сентябре, поставить всех на место, кто косо смотрит на нашу страну и берется за экономическое оружие».Читайте экспертные комментарии сюжета:Восточное партнерство

«Санкции мы должны, как и была поставлена мною задача правительству, преодолеть без всяких проблем. Мы половину производимого продаем, и это не сотни миллиардов долларов, и рынки наши понятно где. На тех рынках против нас санкции не ввели», — распорядился Лукашенко.

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