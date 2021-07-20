Минск, , 16:33 — REGNUM «Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Белоруссии наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке», — заявил 20 июля Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии.

Лукашенко-хамелеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко выдержал зачитанную речь в милитаристском духе, подчеркнув: «То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом «война».

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«Ведется в кабинетах, средствах массовой информации, социальных сетях, в экономике, финансах. Универсального средства остановить ее у человечества на сегодняшний день нет, как нет и универсального средства от коронавируса. Он явился одним из триггеров, спровоцировав новую волну кризиса, обострив все существующие противоречия в мире: протекционизм, национальный эгоизм, гонку вооружений, реваншизм и конфликты на этноконфессиональной почве», — сообщил руководитель постсоветской республики.

Он потребовал от сотрудников МИД Белоруссии преданности и снова заявил, что дипломатическая служба сродни военной. Обращаясь к чиновникам, он сказал: «Во многом от ваших компетенций, целеустремленности и преданности делу зависит, начнут говорить настоящие пушки или нет».

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