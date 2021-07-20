Манчестер, Великобритания, 20 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. 26-летний испанский центральный полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес продолжит карьеру в Англии, если сорвется его трансфер в «Барселону». В Мадриде скептически относятся к обмену Сауля на Гризманна, так как трансферная политика «матрасников» в большей мере направлена на омоложение состава, а игроку сборной Франции Гризманну уже 30 лет.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

На Сауля, как сообщает испанская газета Mundo Deportivo, претендует ряд клубов Английской Премьер-лиги, среди которых «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Сауль Ньигес принял участие в 33-х матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. За последние полтора года испанец по версии портала transfermarkt потерял в цене 50 миллионов евро. На данный момент футболист оценивает в 40 миллионов евро.