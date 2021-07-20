Москва, , 16:31 — REGNUM Воссоединение Крыма с Россией является состоявшимся событием, которое сегодня уже нельзя повернуть вспять. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На мой взгляд, обсуждение крымского вопроса сегодня неуместно. Вхождение Крыма в состав России — состоявшееся событие, завершившийся исторический факт. Как отметил 15 лет назад один из руководителей Европейской комиссии во время дискуссии относительно будущего Косово, сегодня этот вопрос необходимо рассматривать с позиций «историзма», — сказал Козак.

По его словам, несмотря на то, что воссоединение полуострова с Россией произошло всего семь лет назад, сегодня «никто не может даже представить как повернуть эту историю вспять, и сейчас решение о вхождении в состав России поддерживают более 90% жителей Крыма».

Козак подчеркнул, что увязка крымского и донбасского случаев «содержит риски увязнуть в политических дискуссиях на долгие годы».