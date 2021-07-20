Москва, 20 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Воссоединение Крыма с Россией является состоявшимся событием, которое сегодня уже нельзя повернуть вспять. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«На мой взгляд, обсуждение крымского вопроса сегодня неуместно. Вхождение Крыма в состав России — состоявшееся событие, завершившийся исторический факт. Как отметил 15 лет назад один из руководителей Европейской комиссии во время дискуссии относительно будущего Косово, сегодня этот вопрос необходимо рассматривать с позиций «историзма», — сказал Козак.

По его словам, несмотря на то, что воссоединение полуострова с Россией произошло всего семь лет назад, сегодня «никто не может даже представить как повернуть эту историю вспять, и сейчас решение о вхождении в состав России поддерживают более 90% жителей Крыма».

Козак подчеркнул, что увязка крымского и донбасского случаев «содержит риски увязнуть в политических дискуссиях на долгие годы».