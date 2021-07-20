Москва, 20 июля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Российский блогер Мария Вэй (настоящее имя — Мария Керимова) состоит в отношениях с турецким актёром Бураком Челиком, звездой сериала «Основание: Осман». Об этом 20 июля пишет издание StarHit.

En.kremlin.ru Флаги России и Турции

По данным СМИ, пара проводила время на отдыхе. Подробности знакомства блогера и артиста неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что Мария Вэй прославилась благодаря обзорам на косметику. На данный момент на её Instagram-профиль подписаны более 5,6 млн человек.