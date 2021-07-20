Москва, , 16:27 — REGNUM Раскол в обществе и разочарование в руководстве страны будут разрушительными для Украины. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Разочарование во власти и глубокий раскол в обществе будут разрушительными для Украины. Еще одну «революцию достоинства» Украина вряд ли сможет пережить», — сказал Козак.

По его словам, в этом свете лица, которые имеют милитаристские планы на Донбасс, «играют со спичками на пороховой бочке».