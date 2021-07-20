Вашингтон, 20 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Команда американского бизнесмена Джеффа Безоса поднялась на борт космического корабля New Shepard для суборбитального полёта. Корабль отправился в полёт, сообщили 20 июля в пресс-службе компании Blue Origin.

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Кроме Безоса, в полёт отправились Марк Безос (брат бизнесмена), 82-летняя Уэлли Фанк и 18-летний Оливер Демьен.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своём предстоящем полёте в космос Безос объявил в начале июня. Он уточнил, что полетит и Марк. Затем начались аукционы по продаже билетов на этот рейс.