Киев, 20 июля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Главу Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко могут отправить в отставку, сообщило 20 июля издание Financial Times со ссылкой на два источника, близких к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Bank.gov.ua Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко

При этом в материале говорится, что власти Украины понимают — очередные кадровые перестановки в нацбанке еще больше усложнят переговоры о кредите МВФ.

Источники ничего не сообщают о причинах возможной отставки Шевченко.

ИА REGNUM напоминает, что Кирилл Шевченко занял должность главы НБУ год назад, в июле 2020 года. Предыдущий глава регулятора Яков Смолий, назначенный на эту должность при президентстве Петра Порошенко, заявил о политическом давлении и сам подал в отставку.

В конце июня нынешнего года руководство департамента лицензирования национального банка Украины в полном составе подало заявления об увольнении. Руководители департамента пожаловались на «централизацию принятия решений в одних руках и замену коллегиальности директивным принятием решений», что, по их мнению, недопустимо в работе центробанка.