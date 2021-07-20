Москва, , 16:24 — REGNUM Попытка разрешения конфликта в Донбассе силовым путём со стороны Украины будет иметь для неё плачевные последствия в виде дестабилизации внутри страны. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак Government.ru

«Глубоко убежден том, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины. И причиной таких последствий будет не внешнее вмешательство, а внутриполитическая ситуация на Украине», — сказал Козак, отвечая на вопрос о том, что он имел в виду под заявлением о «начале конца» Украины в случае наступления ВСУ на ДНР и ЛНР.

Он сослался на опросы общественного мнения, согласно которым подавляющее большинство украинцев выступают против возобновления боевых действий в Донбассе и выступают исключительно за мирное политическое разрешение конфликта: «Бесспорным доказательством такой позиции граждан Украины являются прошедшие в 2019 году президентские и парламентские выборы в Украине, абсолютными победителями которых стали политические лидеры и силы, выступавшие за восстановление мира через самый широкий внутриукраинский диалог».

Козак также сослался на имеющиеся сведения, согласно которым следствием обострения ситуации в Донбассе и нагнетания военной истерии со стороны Киева стало «существенное увеличение миграционного оттока как в Россию, так и в европейские страны граждан Украины призывного возраста».

Чиновник подчеркнул, что разочарование украинского народа во власти и глубокий раскол в обществе станут разрушительными для Украины: «Еще одну «революцию достоинства» Украина вряд ли сможет пережить. Именно в этом смысле те, кто вынашивает милитаристские планы, играют со спичками на пороховой бочке».

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