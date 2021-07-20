Москва, 20 июля 2021, 16:24 — REGNUM Попытка разрешения конфликта в Донбассе силовым путём со стороны Украины будет иметь для неё плачевные последствия в виде дестабилизации внутри страны. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак
Government.ru

«Глубоко убежден том, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины. И причиной таких последствий будет не внешнее вмешательство, а внутриполитическая ситуация на Украине», — сказал Козак, отвечая на вопрос о том, что он имел в виду под заявлением о «начале конца» Украины в случае наступления ВСУ на ДНР и ЛНР.

Он сослался на опросы общественного мнения, согласно которым подавляющее большинство украинцев выступают против возобновления боевых действий в Донбассе и выступают исключительно за мирное политическое разрешение конфликта: «Бесспорным доказательством такой позиции граждан Украины являются прошедшие в 2019 году президентские и парламентские выборы в Украине, абсолютными победителями которых стали политические лидеры и силы, выступавшие за восстановление мира через самый широкий внутриукраинский диалог».

Козак также сослался на имеющиеся сведения, согласно которым следствием обострения ситуации в Донбассе и нагнетания военной истерии со стороны Киева стало «существенное увеличение миграционного оттока как в Россию, так и в европейские страны граждан Украины призывного возраста».

Чиновник подчеркнул, что разочарование украинского народа во власти и глубокий раскол в обществе станут разрушительными для Украины: «Еще одну «революцию достоинства» Украина вряд ли сможет пережить. Именно в этом смысле те, кто вынашивает милитаристские планы, играют со спичками на пороховой бочке».

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