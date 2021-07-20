Вашингтон, 20 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Художник-график Олли Мосс, принимавший участие в разработке игры Half-Life: Alyx для устройств виртуальной реальности, дал понять, что он работает над неким неанонсированным проектом. Публикацию он разместил 20 июля на своей странице в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Half-Life: Alyx

«Не мёртв. Просто работаю», — написал Мосс в публикации. В посте он разместил фотографию, на которой запечатлён в некой мастерской рядом с большим двигателем внутреннего сгорания.

Издание GamesRadar обратило внимание, что это первая публикация Мосса в Instagram с мая 2021 года. Автор статьи отметил, что пока неизвестно, над чем именно работает художник, но за ним обязательно нужно следить, поскольку Мосс, впервые обратившийся к видеоиграм в 2013 году, является обладателем «впечатляющего резюме».

https://www.instagram.com/p/CRhpKGtJ3Nl/

Для справки: Олли Мосс получил известность благодаря работам, которые являлись переосмыслением постеров к популярным фильмам. В 2013 году он вместе с экс-сотрудниками Telltale Games основал студию Campo Santo (впоследствии её купила Valve). Мосс принимал участие в реализации таких проектов, как Firewatch и Half-Life: Alyx.