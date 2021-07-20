Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Вода в Неве в черте Петербурга из-за многодневной аномальной жары прогрелась до +25 градусов. Такая температура главной водной артерии Северной столицы наблюдается впервые за всю историю наблюдений, сообщил 20 июля телеканалу «Санкт-Петербург» главный синоптик города Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Нева в Петербурге

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По его словам, в холодные летние периоды отдельных годов бывало, что вода в реке едва прогревалась до +4 градусов.

Колесов отметил, что из-за большого объема воды в Неве ее рекордный нагрев не повлияет на состояние реки. Однако для других, менее проточных, водоемов Петербурга высокая температура воды может представлять угрозу их экологическому состоянию.

Как объяснили ранее в Росприроднадзоре, слишком нагретая вода может привести к массовой гибели рыбы в водоёмах из-за снижения количества кислорода, растворённого в воде. Кроме того, в аномально тёплой воде начинается активное цветение сине-зелёных водорослей, ухудшающее качество воды и меняющее её цвет.

Добавим, температура воды в Финском заливе (курортная зона) составляет +23°С…+25°С.