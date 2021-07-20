Старожиловский район, Рязанская область, 20 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Ребёнок упал в яму с битумом в деревни Муняково Старожиловского района Рязанской области. Спас школьника и провёл ему первые реанимационные мероприятия случайный свидетель.

Burger Битум

30-летний житель Старожилова Дмитрий Шаков приехал в деревню к родственникам. Со двора соседского дома донеслись женские крики, мужчина бросился на помощь. Он увидел над входом в погреб женщину в шоковом состоянии, а на дне ямы в битуме подростка, лежащего без сознания. Мужчина незамедлительно спустился вниз, причём ему пришлось задержать дыхание, когда он почувствовал резкое удушье от токсичных паров битума. Спасатель подтащил ребёнка к краю ямы, передал его другим соседям, а когда выбрался сам — начал приводить мальчика в чувство.

«Этому меня учили ещё в школе на уроках ОБЖ. Знания по оказанию первой медицинской помощи довёл до автоматизма на постоянных тренировках в Рязанском филиале Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя и в дальнейшем на службе в полиции. На тот момент дыхания и пульса у ребёнка не наблюдалось. Спустя короткое время непрямого массажа сердца ребёнок задышал, стал нащупываться пульс. Через какое-то время ребёнок пришёл в сознание и был передан прибывшим на место фельдшерам скорой медицинской помощи. Мальчика удалось спасти», — цитируют героя «Рязанские ведомости».

Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.