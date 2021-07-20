Под Рязанью мужчина спас упавшего в яму с битумом подростка
Старожиловский район, Рязанская область, 20 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Ребёнок упал в яму с битумом в деревни Муняково Старожиловского района Рязанской области. Спас школьника и провёл ему первые реанимационные мероприятия случайный свидетель.
30-летний житель Старожилова Дмитрий Шаков приехал в деревню к родственникам. Со двора соседского дома донеслись женские крики, мужчина бросился на помощь. Он увидел над входом в погреб женщину в шоковом состоянии, а на дне ямы в битуме подростка, лежащего без сознания. Мужчина незамедлительно спустился вниз, причём ему пришлось задержать дыхание, когда он почувствовал резкое удушье от токсичных паров битума. Спасатель подтащил ребёнка к краю ямы, передал его другим соседям, а когда выбрался сам — начал приводить мальчика в чувство.
Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.