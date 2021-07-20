Екатеринбург, 20 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Необходимость замены тополей в городах другими деревьями показали пожары, которые произошли в 2021 году из-за поджогов тополиного пуха. Так считает координатор по экспертно-проектной работе ОНФ в Свердловской области Игорь Русинов.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Деревья желтеют

«В этом году мы на себе почувствовали последствия пожаров, когда город был окутан несколько дней смогом, были поджоги в наших особо охраняемых территориях, в результате был нанесён вред окружающей среде. В этом смысле обустройство парков действительно необходимо», — сказал эксперт.

Он добавил, что в советский период, когда была нужда очень быстро создать зелёные массивы в индустриальных городах тополя действительно выполняли важную функцию, так как хорошо подходили для этой цели. Однако сейчас их можно заменить аналогами, например, липами.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема тополей существует в Екатеринбурге не первый год. Особенно тяжело от них приходится аллергикам. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ранее поручил властям Екатеринбурга изучить наиболее успешные практики по замене тополей. Он добавил, что такую программу можно реализовать в течение 10−15 лет.