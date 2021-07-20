Варшава, 20 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. 20 июля министр культуры и спорта Польши Петр Глиньский вручил от имени президента республики Командорские кресты Ордена Возрождения боксеру Мариану Каспшику и спринтеру Эве Клобуковской — золотым медалистам Олимпийских игр в Токио 1964 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы благодарим как Эву Клобуковскую, так и Мариана Каспшика и всех польских спортсменов-участников Олимпийских игр, всех ветеранов польского спорта за то, что становятся важным примером для подражания для молодых приверженцев спорта и вообще польской молодежи. Мы благодарим вас за это от всего сердца», — сказал министр во время церемонии.

Из-за проблем со здоровьем золотая медалистка Олимпийских игр в Токио 1964 года спринтер Эва Клобуковская не смогла забрать награду лично. От ее имени на церемонии медаль получил председатель Общества польских олимпийцев Мечислав Новицкий.