Москва, 20 июля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. С 2016 года по 2020 год почти миллион граждан Украины получили российское гражданство. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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«В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины», — сказал Козак.

При этом, по его словам, заявления о вступлении в российское гражданство приходят не только от жителей Донбасса, но и от жителей остальной Украины.