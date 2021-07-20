Пекин, 20 июля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Китайско-канадского рэпера Криса Ву обвиняют в сексуальном насилии. Об этом сообщило издание Billboard.

Насилие

По данным СМИ, 19-летняя Ду Мэйчжу заявила, что артист под видом прослушивания предлагал ей алкоголь и склонял к сексу, после чего она потеряла сознание. В тот момент ей было всего 17 лет. Также, по её словам, ей известны как минимум восемь похожих случаев с другими девушками, две из которых тоже были несовершеннолетними.

ИА REGNUM напоминает, что Крис Ву является бывшим участником и лидером южнокорейско-китайской музыкальной группы EXO. В 2014 году он покинул коллектив, чтобы построить сольную карьеру певца и модели.