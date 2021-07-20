Киев, 20 июля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Верховная рада Украины на внеочередном заседании 20 июля разблокировала подписание скандального закона о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для разблокирования подписания документа парламенту пришлось отклонить постановление об отмене этого решения Рады. Отменить решение предложил народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко, который считает, что законопроект принят с нарушением конституции и регламента Верховной рады.

Напомним, что ключевым моментом этой части судебной реформы являются правки, рекомендованные властям Украины Венецианской комиссией и предусматривающие право решающего голоса во время голосования при отборе членов ВККС для международных экспертов.

Накануне в СШАприветствовали законы о судебной реформе, принятые в последнее время на Украине.