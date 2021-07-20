Екатеринбург, 20 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали ещё 491 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нынешний показатель приблизился к рекорду 16 июля 2021 года (492 носителя вируса SARS-CoV-2). Всего подтверждено 101 969 случай заражения с начала пандемии.

198 новых ковид-пациентов — жители Екатеринбурга, остальные 293 проживают на других территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобили свердловского правительства и мэрии Екатеринбурга передадут врачам для поездок к ковид-пациентам.