Москва, 20 июля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Слухи о риске появления пустых полок в российских магазинах из-за реформы обращения с ТКО неоправданы, сообщили 20 июля в Минприроды РФ.

Слух. Плакат(фрагмент)

Комментируя сообщения в СМИ о том, что в российских магазинах может возникнуть дефицит товаров из-за новшеств в обращении с твёрдыми бытовыми отходами, ведомство заявило:

«Реализация новой Концепции РОП (концепция расширенной ответственности производителей — прим. ИА REGNUM) не скажется на ассортименте товаров в магазинах».

В ведомстве напомнили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует в России уже более четырёх лет.

«Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками», — указали в ведомстве.

Министерство добавило, что слухи о «рисках» напоминают «манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что в российских магазинах возможен дефицит из-за нововведения в сфере утилизации упаковки. Упоминался законопроект об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки.