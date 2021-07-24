20 июля 2021 года в Ставропольском крае задержана преступная группа во главе с начальником краевого управления ГИБДД полковником полиции Алексеем Сафоновым. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ по факту получения взятки в особо крупном размере. Кроме главы УГИБДД, фигурантами уголовного дела являются ещё шесть человек. Обыски прошли не только в домах руководства ГИБДД на территории Ставрополья, но и в подразделениях ГИБДД, в офисах транспортных организаций и по иным адресам в Ростовской области, Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Сообщается о спецоперации в отношении более чем 35 сотрудников ГИБДД и гражданских лиц. Изъяты большие суммы денежных средств, дорогие автомашины, другие предметы роскоши. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

16:19 20.07.2021 В Ставропольском крае задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Дорожный знак

16:20 20.07.2021 «Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым — более 35 сотрудников», — отметил Хинштейн в ТГ-канале. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и так далее. «По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропусков большегрузов — до торговли песком», — уточнил парламентарий. Читайте также: В Ставропольском крае задержаны около 40 сотрудников УГИБДД

16:21 20.07.2021 Задержанный на Ставрополье начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковник полиции Алексей Сафонов подозревается в получении взятки на сумму свыше 19 млн рублей. Вместе с ним фигурантами уголовного дела стали участники организованной преступной группы из числа сотрудников ГИБДД и гражданских лиц, сообщили 20 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ. Факты получения взяток фиксировались в течение нескольких лет.

16:22 20.07.2021 «Участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении следственного органа. С этими незаконными пропусками водители большегрузов беспрепятственно проходили через посты ГИБДД по территории Ставрополья. Читайте также: Главу ГИБДД Ставрополья обвиняют во взятках на 19 млн рублей

16:24 20.07.2021 Сайт МВД по Ставропольскому краю обвалился, пишут, что на нем ведутся технические работы. Читайте также: Задержанный начальник управления ГИБДД Ставрополья просил не давать взятки

16:24 20.07.2021 На фоне скандала начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Сергей Щеткин подал рапорт на освобождение от занимаемой должности, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Подробности в материале: Начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю подал рапорт об отставке

16:24 20.07.2021 Напомним, в должности руководителя управления госавтоинспекции Ставропольского края Алексей Сафонов проработал восемь с половиной лет. Его назначили на пост главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Ставрополья 29 декабря 2012 года.

16:25 20.07.2021 Вместе с тем стоит отметить, что не далее как в марте 2021 года начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов выступил с видеообращением к водителям региона, в котором попросил не провоцировать сотрудников ГИБДД на получение взяток. По словам Сафонова, за неполные три месяца 2021 года было возбуждено 56 уголовных дел о попытке подкупа госавтоинспекторов. «Я еще раз предлагаю вам, уважаемые участники дорожного движения, не нарушать закон, не подвергать себя уголовно наказуемому деянию и его последствиям и также не провоцировать сотрудников госавтоинспекции», — заявил Алексей Сафонов. Читайте также: Задержанный начальник управления ГИБДД Ставрополья просил не давать взятки

16:25 20.07.2021 Глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.

16:27 20.07.2021

16:30 20.07.2021 Спецоперация в отношении верхушки руководства ГИБДД Ставрополья осуществлялась Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу по оперативным материалам Главного управления собственной безопасности МВД России и подразделений ФСБ России, при координации Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

16:31 20.07.2021

16:32 20.07.2021 Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц задержаны, следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

16:34 20.07.2021 По местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, в офисах транспортных организаций и иным адресам с участием оперативных сотрудников ГУСБ МВД России и подразделений ФСБ России, при силовой поддержке сотрудников УФСВНГ по Ростовской области, республикам Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия-Алания, ВОГОиП МВД России и участии сотрудников ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу проведены масштабные мероприятия. В том числе более 80 обысков, в рамках которых изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

16:41 20.07.2021 Оперативная видеосъемка СКР жилища одного из задержанных впечатляет не размерами и объёмами, а пошлятиной золотых унитазов и дурновкусием местных тутанхамонов.

16:46 20.07.2021 Именно начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин давал безупречные характеристики начальнику УГИБДД Алексею Сафонову, когда решался вопрос о его замене после предыдущих коррупционных скандалов, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). «То, что Сафонов до сегодняшнего дня находился в должности, — заслуга генерала Щеткина», — написал депутат в ТГ-канале.

16:47 20.07.2021 Сайт МВД Ставропольского края периодически подвисает, в 14:30 опубликована информация МВД РФ от спецпредставителя федерального ведомства Ирины Волк: «Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и ФСБ России провели спецоперацию в Ставропольском крае».

16:47 20.07.2021 Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и ФСБ России провели спецоперацию в Ставропольском крае Сегодня 14:30 «В Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления «М» ФСБ России проведена специальная операция. Задержаны предполагаемые участники организованной группы, которые получили незаконное денежное вознаграждение в особо крупном размере. Предварительно установлено, что группа состояла из сотрудников регионального управления ГИБДД и гражданских лиц. В течение нескольких лет они получили в качестве взятки более 19 млн рублей. Деньги передавались водителями и организаторами автомобильных перевозок для беспрепятственного проезда по территории Ставропольского края с нарушениями административного законодательства. В ходе спецоперации, проведенной полицейскими и сотрудниками ФСБ России при участии сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и силовой поддержке Росгвардии, задержаны семь подозреваемых, среди которых двое сотрудников органов внутренних дел. Во время обысков у фигурантов изъяты дорогостоящие автомобили, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении полицейских, причастных к противоправной деятельности, назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудниками следственных органов Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

16:56 20.07.2021 Интерьер дома одного из задержанных участников группы. Sledcom.ru

16:57 20.07.2021 Интерьер дома одного из задержанных участников преступной группы. Sledcom.ru

16:59 20.07.2021 Очень просил не провоцировать. Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов выступает с видеообращением к водителям региона, в котором просит не провоцировать сотрудников ГИБДД на получение взяток. 29 марта 2021 года 26.мвд.рф

17:00 20.07.2021 Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») считает, что именно начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергей Щёткин давал безупречные характеристики начальнику УГИБДД Алексею Сафонову, когда решался вопрос о его замене после предыдущих коррупционных скандалов. Теперь Щёткин лишился кресла. Начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Сергей Щёткин 26.мвд.рф

17:06 20.07.2021 Глава МВД России Владимир Колокольцев по результатам спецоперации принял решение отстранить от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев archive.government.ru «Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина», — сказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

17:15 20.07.2021 Ставрополье осталось без министра внутренних дел. Сегодня, 20 июля, глава МВД РФ Владимир Колокольцев уволил главу МВД Сергея Щеткина. Решение об отставке было принято после возбуждения уголовного дела в отношении начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Об этом: Министра МВД Ставрополья уволили после скандала с начальником ГИБДД

17:26 20.07.2021 Между тем на сайте МВД РФ по Ставропольскому краю руководитель значится прежний — Сергей Щёткин. Скриншот страницы сайта ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 26.мвд.рф

18:15 20.07.2021 Интерьер дома одного из задержанных участников преступной группы. Sledcom.ru

18:26 20.07.2021 Народ в соцсетях удивляется не воровству главного гаишника и 19 млн рублей взяток за несколько лет — а безвкусице, с которой обставлен его дом, включая пресловутые золотые унитазы. «Безвкусица. Таким всегда много надо, не знают, чего хотят», — считают многие. «Представить сложно, денег сколько. Дорого-богато. Унитазы золотые, ужас просто. С претензией на музей или королевский дворец!» — смеются в сети. «Какая безвкусица. Цыган-стайл». «Можно ему еще срок впаять за отвратный цыганский дизайн дома?»

18:27 20.07.2021 «Тьфу! Срам один! Дяди с деньгами, а ничего достойного сделать не могут! Не творят, а вытворяют», — возмутились бездарной тратой наворованных денег жители региона. «Вот кугуты! Им только взятки брать, а потратить — никакого умения!» — в шутку напомнили ставропольцы одно из местных диалектных названий. На одном из наречий кугутами называют петухов, а применительно к людям — тупых, необразованных людей. «19 лямов? Там один дом на 100 лямов!» — не поверил глазам своим Igor L.

18:27 20.07.2021 Интерьер дома одного из задержанных участников преступной группы. Sledcom.ru

18:30 20.07.2021 От многих комментаторов поступили предложения проверить всех сотрудников правоохранительных органов и не только, в том числе по всей России. «Так они все же так живут! Никто из власти не живет в двушке и не ездит на российском автопроме! Их бы всех раскулачить, было бы легче дышать!» — считает Анна П. «А вы-то куда смотрите? Таких по России — в каждом регионе!» — ткнула носом правоохранителей Татьяна.

18:32 20.07.2021 Звучат и проклятия: «Желаю, чтобы их дети жили на прожиточный минимум, до конца их скотской жизни!» «И что, никто не знал, не видел? Вы проедьте по городу — сколько таких домов. И это не предприниматели, а чиновники всех мастей. За 20 лет построили коррумпированное государство, с рентной экономикой и нищим населением», — высказала свое видение происходящего Jennifer Rene Psaki.

18:33 20.07.2021 Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов и личный состав ДПС. 26.мвд.рф

18:46 20.07.2021 Уголовное дело в отношении главы ГИБДД Ставрополья возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. 6. Деяния, предусмотренные частями первой,третьей, четвертой,пунктами «а» и»б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, — наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки — превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки — превышающие один миллион рублей.

18:47 20.07.2021 Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов (в центре). 26.мвд.рф

19:00 20.07.2021 Скандал с начальником ГИБДД Ставрополья отразился на карьере главы краевого управления МВД Сергея Щёткина, который возглавил ведомство в марте 2021 года. Примечательно, что это произошло накануне задержания губернатора Пензенского области Ивана Белозерцева, у которого, как сообщалось, нашли в доме около полумиллиарда рублей наличными. Биография Сергей Михайлович Щёткин родился 21 января 1971 года в Новосибирской области. В 1999 году окончил Омский юридический институт МВД РФ, в 2009 году — Академию управления МВД России. В органах внутренних дел проходит службу с ноября 1991 года. После окончания Новосибирской специальной средней школы милиции МВД СССР Сергей Михайлович прошёл путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска до первого заместителя начальника ОВД — начальника криминальной милиции Купинского района Новосибирской области. В период с сентября 2004 года по сентябрь 2007 года возглавлял ОВД Купинского района Новосибирской области. С июня 2011 года по апрель 2015 года — начальник УМВД России по городу Магадану. С апреля 2015 года по май 2018 года проходил службу в должности заместителя начальника управления МВД России по Магаданской области — начальника полиции. С мая 2018 года по март 2021 года — начальник управления МВД России по Пензенской области. Указом президента Российской Федерации от 18 марта 2021 года назначен начальником Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Награжден медалями МВД России «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II и III степени. Женат, воспитывает дочь. Источник: 26.мвд.рф

19:19 20.07.2021 Автомобиль ГИБДД. Ставропольский край. 26.мвд.рф

19:25 20.07.2021 Меру пресечения начальнику управления ГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову и его подельникам, задержанным по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, предварительно, будут избирать в суде в Ессентуках Ставропольского края.

19:26 20.07.2021 «Предварительно, мера пресечения будет рассматриваться в суде в Ессентуках», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

19:56 20.07.2021 Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. 26.мвд.рф

20:10 20.07.2021 Между тем сегодня же, 20 июля, стало известно, что в Воронежской области задержан начальник тыла в отделе МВД России по Панинскому району Игорь Качкин, ранее занимавший должность замначальника УГИБДД по региону и получивший известность в 2020 году, после того как прокуратура вышла в суд с требованием изъять у него 22 объекта недвижимости. Читайте также: В Воронежской области задержан полицейский с 22 квартирами

20:20 20.07.2021 Начальнику УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки — более 1,3 миллиарда рублей, отмечают РИА Новости.

20:28 20.07.2021 Следственный комитет России

21:41 20.07.2021 «Безвкусица. Дорого — богато. Унитазы золотые, ужас просто. С претензией на музей или королевский дворец!» — жители Ставрополья и других регионов РФ посмеялись над убранством дома задержанного начальника УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Читайте также: «Ставропольские тутанхамоны» — соцсети о золотых унитазах главы ГИБДД

22:28 20.07.2021 Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов 26.мвд.рф

22:47 20.07.2021 Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов инспектирует подчинённых 26.мвд.рф

07:13 21.07.2021 «Пошлятина! Дурновкусие! Фараоны Тутанхамоны провинциальные!» — не жалеют эпитетов комментаторы, обсуждая в соцсетях убранство дома задержанного Сафонова.

08:08 21.07.2021 На фото дома арестованного главы Ставропольского ГИБДД поражает не роскошь, а позорный, низкий, тупой вкус этих людей. Это в своем телеграм-канале отметил писатель Захар Прилепин: «Они, б… воображают себя Людовиками какими-то. Им надо, чтоб всё было в золоте и в вензелях. Как в фильме про д’Артаньяна и Ришелье. Там у короля так было, его Олег Табаков играл. Уже тогда всю эту роскошь показывали советским людям, чтоб они ужаснулись низости королевской семьи. А эти вот не ужаснулись. Они приняли это за образец. О, холопы. Какие же вы ничтожные, холопы, со своими унитазами и золочеными ванными. И у нас у половины элиты — такое же безобразие в их дворцах. Аристократия! Спят и видят себя в ЛондОне. Вы дождётесь своих революционных матросов. Допрыгаетесь. К вам явятся. Начальник ГИБДД с доходом в миллиард, который он вот так вот тратил. Бьюсь об заклад, там ни одной книжки дома нет». Подробности в материале: «О, холопы»: Захар Прилепин высмеял золотые унитазы главы ГИБДД

08:25 21.07.2021 В прогремевшем на всю страну после задержания начальника краевого управления ГИБДД полковника полиции Алексея Сафонова Ставропольском крае претензии к силовикам есть и у представителей бизнеса. Вот уже год краснодарская компания «Еврохим СЗР», работавшая в сфере производства удобрений и азотных соединений, пытается взыскать более 27 млн рублей ущерба с МВД России. В качестве обоснования иска ООО заявило пропажу изъятого у нее по уголовному делу имущества — химических средств для защиты растений, которых после того, как дело прекратили, на складе в Ставрополье попросту не оказалось. Арбитраж Москвы краснодарскому бизнесмену в удовлетворении иска отказал, как и вторая инстанция, но он пытается обжаловать вердикт в арбитраже Московского округа. Дата слушаний по рассмотрению жалобы пока не назначена. На фоне дела «о золотом дворце» на Ставрополье рассматривается иск к МВД

08:36 21.07.2021 А вот что о «скромном домике» Сафонова думают сибиряки: «Дизайн дома — цыганское барокко. Что за безвкусица». »По-царски жил», — комментируют жители Горного Алтая в соцсети.

09:02 21.07.2021 Убранство дома задержанного руководителя Госавтоинспекции Ставрополья. sledcom.ru

09:29 21.07.2021 Российская балерина Анастасия Волочкова оценила интерьеры «золотого дворца» задержанного начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. В беседе с «Лайфом» она высказала своё восхищение «очень красивым, классным домом». При этом Волочкова добавила, что не стоит сравнивать людей, которые зарабатывают деньги действительно своим трудом, с теми, кто устраивает «роскошь и благость» за бюджетные средства.

10:20 21.07.2021 Интерьер особняка Сафонова оценила создатель и продюсер программ «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» Наталья Мальцева. «На представленных картинках — обывательское представление о богатстве», — сказала она в интервью «Газете.Ru». »Законы красоты и гармонии требуют знания и строгой дисциплины от всех. В противном случае мы имеем пространства, в которых тяжело находиться самим хозяевам — нарушенные пропорции, позолоченная ДСП, дикая смесь из элементов барокко и рококо, превратившаяся в китч и бутафорию», — отметила Мальцева.

11:05 21.07.2021 Убранство дома задержанного руководителя Госавтоинспекции Ставрополья. sledcom.ru

11:38 21.07.2021 Подписчики страницы губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в Instagram разразились гневными комментариями, не дождавшись его отклика на сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении главы ГИБДД Алексея Сафонова, по которому, по данным СКР, задержаны семь человек, а, по сведениям депутата Госдумы Александра Хинштейна (партия «Единая Россия»), всего проходят до 40 сотрудников управления ГИБДД. «Будьте мужиками чести! Освободите наш край от себя», — предложил губернатору и другим представителям власти один из подписчиков. Читайте также: «Освободите Ставрополье от себя!» — соцсети требуют ответа от Владимирова

12:14 21.07.2021 Заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан в Москве, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом: Замначальника Ставропольского УГИБДД Ткаченко задержан в Москве

12:49 21.07.2021 По данным Хинштейна, Ткаченко везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос об аресте заместителя Сафонова.

13:32 21.07.2021 Следственный комитет РФ. sledcom.ru

14:12 21.07.2021 На фоне скандала вокруг задержания Сафонова стало известно, что в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника следственного изолятора №2. Его подозревают во взятках от осужденных. Читайте также: На Ставрополье попался на взятках замначальника СИЗО

15:33 21.07.2021 Заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко. гибдд. рф

16:22 21.07.2021 Золотые унитазы задержанного главы ГИБДД. sledcom.ru

17:44 21.07.2021 Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») рассчитывает, что борьба с коррупцией в рядах МВД не закончится, как в масштабах страны, так и в масштабах Ставропольского края. Читайте подробнее: Хинштейн обещает дальнейшую борьбу с «мафией» в МВД

18:38 21.07.2021 Начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Сергей Щёткин. 26.мвд.рф

19:29 21.07.2021 В ходе прошедших накануне обысков у начальника Ставропольского УГИБД Сафонова изъято более 20 млн рублей (в долларах, рублях и евро), не считая ценностей и ювелирных украшений, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в ТГ-канале.

19:37 21.07.2021 У начальника Ставропольского УГИБД Алексея Сафонова изъято более 20 млн рублей в разной валюте, не считая ювелирных украшений, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Читайте также: У Сафонова в ходе обысков изъяли 20 млн в валютах и ценности

20:21 21.07.2021 Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. 26.мвд.рф

22:12 21.07.2021 Инспектор ГИБДД. Ставропольский край 26.мвд.рф

08:29 22.07.2021 Глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, арестованный по обвинению в получении взяток, заявил, что особняк с «золотыми» унитазами принадлежит его гражданской жене и не связан с ним. Читайте подробнее: Глава ГИБДД Ставрополья заявил о непричастности к дизайну «золотого дворца»

08:36 22.07.2021 В Ставропольском крае арестован начальник управления ГИБДД Алексей Сафонов. Он пробудет под стражей до 19 сентября 2021 года. Такое решение принял 21 июля Ессентукский городской суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Читайте подробнее: Суд арестовал начальника УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова

10:21 22.07.2021 Задержание преступной группы во главе с начальником краевого управления ГИБДД полковником полиции Алексеем Сафоновым, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 21 июля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Имитация борьбы с коррупцией?» — соцсети обсудили задержание Сафонова

16:22 22.07.2021 Бывший начальник отдела Управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, подозреваемый в коррупции, находится в больнице в состоянии комы. Об этом сообщил 22 июля источник в региональном минздраве. Читайте также: Один из подследственных по делу главы ГИБДД Ставрополья впал в кому В больнице Mos.ru

16:23 22.07.2021 Следственный изолятор. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:24 22.07.2021 «Кого ты хотел удивить?». Это ведь вопрос и к Сафонову тоже. Неужели не понимал тот, что рано или поздно, как говорили раньше, спалится? Или ощущал себя всесильным, неуязвимым? Так на том подобные персонажи, как правило, и сгорают. Когда дуреют от богатств. Читайте также: ОПГ «ГИБДД-Ставрополь»: утонувшие в золотых унитазах

16:34 22.07.2021 Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 22 июля написал в Instagram: «За прошедшие два дня мне много писали по поводу «дела Сафонова».Не вижу смысла добавлять что-либо к комментариям и информации со стороны правоохранительных органов.Все необходимые действия ими проводятся.Они разберутся во всем, и фигуранты дела, которые будут признаны виновными, ответят перед законом.⠀Единственная точка «включения» краевых структур в эту историю — медицинская.Одному из подследственных стало плохо.Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме».⠀

16:45 22.07.2021 Вместе с тем губернатор Владимиров проведет прямую линию со ставропольцами 28 июля. Его пресс-служба сообщила: «Глава региона ответит на вопросы жителей края, поступившие накануне, а также заданные в ходе телеэфира. Трансляция будет вестись на телеканалах «Своё ТВ», ОТР, «Кавказ 24», а также на странице губернатора в Инстаграм. Начало прямой линии — в 18:00. Задать вопрос главе края можно заранее по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (Телефон доверия губернатора); видеовопросы принимаются на номер: 8−928−350−80−70».

19:15 22.07.2021 Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. gubernator.stavkray.ru

13:22 23.07.2021 Песков 23 июля высказался о борьбе с коррупцией после задержания главы ГИБДД в Ставрополе: «Борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранительных органов, действительно последовательная. Это ни в коем случае не кампанейщина, это работа, которая ведётся из года в год. Эффективность этой работы повышается».