Москва, , 16:11 — REGNUM Украина вряд ли сможет вступить в состав Евросоюза и Североатлантического альянса в обозримом будущем. Об этом в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Украина в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем», — сказал Козак.

По его словам, вступление в те или иные союзы — это «исключительное суверенное право Украины»: «Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях — это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным».

Козак подчеркнул, что именно в этом состоит прагматичная позиция российской стороны.