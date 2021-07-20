Сыктывкар, 20 июля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Число лательных исходов от коронавируса выросло до 1123 — за последние сутки скончались шесть человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, накануне, 19 июля, число заболевших пополнили 280 жителей республики. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 103 случая, Ухте — 71 и Сосногорске — 25. Под медицинским наблюдением находятся 4474 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми заявил о том, что в республике зафиксирован пик заболеваемости COVID-19.