Горно-Алтайск, 20 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Республике Алтай по состоянию на 20 июля прививки против коронавируса поставили почти 47,5 тыс. человек. Завершили вакцинацию 34,8 тыс. жителей или 41,5% от плановых показателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сайт правительства Республики Алтай altai-republic.ru Вакцинация в Республике Алтай

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Для выполнения плана в регионе осталось привить не менее 50 тыс. человек. Как отметили в правительстве республики, темпы вакцинации необходимо увеличить в в Майминском и Чемальском районах.

Всего в Горный Алтай поступило свыше 56,6 тыс. доз вакцины, в том числе почти 50 тыс. доз препарата «Спутник V».

Добавим, в минувшую пятницу, 16 июля прививки поставили сотрудники аппарата главы республики и регионального правительства. Перед прививкой они заполнили анкету, ответили на вопросы медиков о наличии хронических заболеваний или иных возможных противопоказаний.

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