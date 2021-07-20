Ярославль, 20 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. 36 хоккеистов ярославского «Локомотива» начали подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ХК «Локомотив».

ХК «Локомотив» Фрагмент тренировки

Команда разделилась на две группы, сейчас в «Локомотиве» тренируется 4 вратаря, 12 защитников и 20 форвардов. Для тренерского штаба во главе с Андреем Скабелкой это второй сезон в Ярославле.

«Естественно, мы смотрим на состояние ребят. Могу сказать, что команда стала сильнее физически. Это видно по тестам, которые мы делали в прошлом сезоне перед началом таких же сборов и сейчас. Уровень заметно вырос, в связи с этим и нагрузка немного корректируется», — сказал Андрей Скабелка.

Из новичков вместе с командой занимаются форварды Александр Полунин и Антон Сагадеев. 20 июля в Ярославль приехал американский нападающий Рид Буше, но пока не тренировался в новом клубе. Защитник Александр Елесин вернулся в родной клуб после двух лет в Северной Америке.

«Я думаю, нет персональных ролей. Главное, командная игра. А не индивидуальные цели. Моя единственная цель — просто помогать команде», — сказал журналистам Александр Елесин.

ХК «Локомотив» «Локомотив» занимается на клубной базе

В основной команде занимается и форвард Степан Никулин, ставший лучшим игроком минувшего сезона Молодежной хоккейной лиги.

«Физически на самом деле очень тяжело. Серьезнее нагрузка, чем в «молодежке». Требования намного выше. С первых же тренировок начали требовать большие скорости, открывания. Много чего нового. Скажу, что нагрузка на запредельном уровне. Понимаю, чем КХЛ отличается от МХЛ. В КХЛ намного быстрее думают и оставляют другим игрокам намного меньше времени для принятия решения. И речь не о беге, а о скорости мышления», — сказал форвард «Локомотива» Степан Никулин.

Новички в «Локомотиве» еще появятся. Не закрыты две легионерские вакансии. Возможно, что за ярославскую команду будет выступать форвард «Оттавы» Артем Анисимов.

«Мы общались лично с Артемом. У него на сегодняшний день позиция такая, что он ждет варианты в НХЛ и будет уже в августе решать. Поэтому, и раньше августа месяца этот вопрос не решится», — прокомментировал возможный переход центрфорварда Андрей Скабелка.

В Ярославле «Локомотив» будет тренироваться до начала августа, после чего отправиться на турнир в Уфу.