Москва, 20 июля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Власти Украины целенаправленно ущемляют этнических русских, проживающих на территории этой страны, в правах. Об этом 20 июля сообщил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Проводимую Киевом политику он назвал этноцидом и спрогнозировал, что число русских и русскоязычных жителей Украины будет стремительно сокращаться.

«Это неизбежно ведет к тому, что число русских на Украине будет уменьшаться. Люди под давлением будут переписывать свою национальность или представляться другой национальностью. Все это является в ярком виде этноцидом — попыткой создать невыносимые условия, чтобы ты заявлял о своей принадлежности к какому-то народу», — сказал парламентарий.