Токио, 20 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Члены сборной Узбекистана прибыли в Токио для участия в летних Олимпийских играх, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Национальный Олимпийский комитет Республики Узбекистан Узбекские спортсмены в Токио 20.07.21

Спортсмены прилетели в Японию чартерным рейсов «Узбекских авиалиний». В аэропорту члены сборной сдадут ПЦР-тест на коронавирус и отправятся в Олимпийскую деревню.

Напомним, 23 июля в Токио состоится торжественная церемония открытия Олимпиады. Соревнования пройдут с 24 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов в 33 видах спорта.