Тюмень, 20 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Тюменской области частично приостановили оказание гражданам плановой и профилактической медицинской помощи. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Kurganobl.ru Коронавирус

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Ограничение действует с 20 июля на ближайшие 14 дней. Причинами стали недостаточный охват населения вакцинацией и рост заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями.

Приостановлены диспансеризация, профилактические медицинские осмотры, плановые амбулаторные приёмы узких специалистов. Также откладываются и проведение хирургических операций, и плановые госпитализации. Исключениями являются состояния, которые нельзя отсрочить на неопределённое время. По таким направлениям, как онкология, кардиология, травматология, гематология и другим, вся медпомощь оказывается в прежнем режиме.