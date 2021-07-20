Москва, 20 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В российских сетевых магазинах стала меньше промотоваров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), согласно которым поставщики продуктов питания не прекращают требовать от торговых сетей увеличения закупочных цен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи в сети «Да!»

«Стремление свалить непопулярные действия на «коллегу», безусловно, присутствует. Но есть и объективный момент: стоимость сначала поднимают поставщики, только потом приходит очередь торговых сетей, — сказал Чеглов. — И надо понимать, что поскольку доходы населения растут медленнее цен, если вообще растут, то речь идет о переделе добавленной стоимости. В случае, когда один контрагент поднимает цену, а денег в кошельке покупателя не прибавилось, то торговая сеть сразу теряет в доходе. Если поднять цену пропорционально, можно потерять клиента, который уйдет к конкуренту. Вот и идет торг, крупные сети торгуются, давят на поставщиков. В том числе через общественное мнение».

Но, как подчеркнул Чеглов, сети понимают, что рост цен давно назрел и лишь заморожен действиями правительства, которое прежде всего пытается держать конечные цены и не всегда обращает внимания на сектор сырья и оборудования.

«В итоге процесс несколько сдерживается. Поставщики запускают вариант Б, отказываются от некоторых промоакций. В сетевых магазинах стало меньше промотоваров. Да и худеет товар на глазах, и качество его снижается», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, свекла в России непрерывно дорожает уже почти пять месяцев.