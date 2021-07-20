Киев, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 20 июля, Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу адвокатов народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на продление ему Печерским районным судом города Киева меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Но рассмотрение апелляции было перенесено на 30 июля 2021 года, поскольку коллегия судей не успела ознакомиться с материалами дела, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Лидер оппозиции заявил на брифинге, что его дело специально искусственно затягивают, чтобы и дальше устраивать из заседаний суда «шоу, которое призвано отвлечь внимание украинцев от насущных проблем».

«Дело Медведчука — это частность. Она касается Медведчука, она касается партии и того, что делал и делает Медведчук. А вот то, что сегодня происходит в стране: кризис и крах экономики, социальной сферы, гуманитарной сферы — это действительно проблема. Проблема в том, сколько будет стоить газ для населения. Проблема в том, когда будет мир в Донбассе. Проблема в том, что будет завтра с нашей экономикой и социальной сферой, где мы будем брать деньги для выплаты зарплат. Когда и где мы будем открывать рабочие места. Как люди осенью смогут платить по коммунальным тарифам, которые растут, и растет задолженность. Падение ВВП продолжается уже второй год», — так прокомментировал текущее положение дел политик.

Медведчук уточнил, что все вышеперечисленное — свидетельство непрофессионального управления страной, и именно от этого вопиющего непрофессионализма власть пытается отвлечь внимание украинцев с помощью различных пиар-ходов.

«И одним из звеньев этой цепи является незаконное преследование меня и моего коллеги. А также незаконное уголовное преследование членов нашей партии. И вообще, борьба с нашей партией — ОПЗЖ. Это все делается ради одного: отвлечь внимание от тех насущных, реальных, объективных проблем, которые сложились в нашем обществе, в экономической и социальной сфере», — сказал глава политсовета ОПЗЖ.

В завершение он отметил, что, безусловно, заинтересован в том, чтобы коллегия судей тщательно изучила материалы его дела, которые насчитывают около 12 томов — в первую очередь потому, что в них изложены «не только необоснованные, бесперспективные аргументы обвинения прокуратуры и следствия, но там есть и аргументы защиты, подтверждающие абсурдность обвинений».

«Суд взял время до 30-го числа, будем надеется, что этого времени будет достаточно, чтобы изучить материалы дела и принять объективное, справедливое, а главное — законное судебное решение», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ещё в мае власти Украины обвинили лидера ОПЗЖ в государственной измене по нескольким эпизодам. Политика поместили под домашний арест сначала до 10 июля, а потом действие этой меры было продлено до 7 сентября. Депутат и его адвокаты утверждают, что решение о продлении домашнего ареста принималось с многочисленными процедурными нарушениями.