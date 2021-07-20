Брянск, 20 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Крупную партию товаров из Китая задержали сотрудники Брянской таможни, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе ведомства. Поставщик вёз с нарушениями более 64 тонн игрушек и оборудования.

Пресс-служба Брянской таможни Незадекларированный товар

Таможенный контроль проводился в отношении партии товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом в Белоруссию. По словам первого заместителя начальника таможни Дмитрия Машарова, таможенный представитель сообщил недостоверные сведения, о наименовании товаров, количестве грузовых мест и фактическом весе брутто товаров. В коробках находились незадекларированные стальные зажимы, детские игрушки, санитарно-техническое оборудование, и рыболовные принадлежности, всего более 64 тонн.

Груз изъят. Возбуждено 10 административных дел.