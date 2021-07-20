Манагуа , , 15:54 — REGNUM Куба имеет полное право защищаться, поскольку она подвергается нападению в виде социальных и экономических ограничений со стороны США. Об этом изданию Prensa Latina заявил глава МИД Никарагуа Денис Монкада.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Дипломат назвал американскую блокаду преступлением против человечности, которое длится в отношении Кубы на протяжении более чем 60 лет.

«Но поскольку они не смогли подавить волю кубинцев, с их героизмом и стоицизмом, с достоинством, с которым они защищают свою страну, они стремятся использовать другие технологии, другие методы, другие инструменты, чтобы ослабить кубинское правительство и народ», — сказал Монкада.

По его словам, дестабилизирующие действия, предпринятые против Кубы в последние дни, преследуют ту же цель, что и всегда — свергнуть революционное правительство страны.

Монкада отметил, что «несмотря на цену и страдания, вызванные блокадой и всеми односторонними, незаконными и произвольными мерами Соединенных Штатов, мы должны сопротивляться, бороться, побеждать и двигаться вперед в защиту прав наших народов», а в противном случае «империализм нас съест».