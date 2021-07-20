Тольятти, Самарская область, 20 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Пострадавших в результате падения строительного крана на стройке многоквартирного дома в г. Тольятти нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в группе «Город Тольятти» в социальной сети.

Tyumen.sledcom.ru Упавший башенный кран в Тюмени

«Пострадавших в результате падения башенного крана на стройке многоквартирного дома в Комсомольском районе нет. На момент падения кран не работал. Повреждено ограждение строительной площадки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что строительный кран в Тольятти упал во время шквалистого ветра.