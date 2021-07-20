Москва, 20 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Власти Украины запустили процесс ассимиляции русских. Об этом 20 июля заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Таким образом он высказал свое мнение относительно решения Конституционного суда Украины, признавшего законным запрет на использование русского языка в стране.

«На Украине живет много русских людей, а они пытаются провести такое обрезание, которое по-научному называется ассимиляцией. То есть попыткой в сжатые и ударные сроки превратить людей, говорящих и думающих по-русски, в говорящих и думающих на украинском», — заявил парламентарий.